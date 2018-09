Piltuudis: Kaire Vilgats tegi omale tähendusrikka tätoveeringu

Vilgats postitas Instagrami foto, millel on näha tema värsket tätoveeringut. Kunstitüki autoriks on Lotta Ojaver ning kõige värskem kehakaunist asetseb lauljatari käel.

Sotsiaalmeedias võetakse naise tätoveering hästi vastu, ent hoiatatakse ka selle eest, et tätoveerimine on küllaltki sõltuvust tekitav ning et tavaliselt ei jää esimene tätoveering kunagi viimaseks. Selle peale vastab Vilgats vaid: «jah, neid tuleb veel.»