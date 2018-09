Teele Viira sütitavast elofilosoofiast: kui on nälg õppida, siis õpi! Kui nälg nautida, siis naudi!

Võimsa hääle ja tugeva lavalise karismaatilisusega silmapaistva lauljanna Teele Viira puhul võiks arvata, et laulis juba sündides. Ometi viis elurada teda muusikani alles 16-17-aastasena, enne seda oli südikas neiu FC Kuresaare jalgpallikoondise kapten.

Saatejuht Hannes Võrno võrdleb Teelet muusikaajaloo ühe värvikama tegelasega - Amy Winehouse-iga ning selgub, et lauljanna praktiliselt üldse proove ei tee, sest armastab oma oleku ja hääle toorust.

Hannes Võrno tõstatab värskelt emaks saanud naisega vesteldes teema hiljuti Eesti ühiskonnas aktuaalne olnud teema noortevägivallast ning kriminaalsetest jõukudest. Võrno spekuleerib, et võib-olla on selline vägivallapuhang tingitud lapseeas kogetud tsensuurivaba ja vägivaldsetest multikatest. Teele leiab, et lapse käitumisel on süü siiski kodusel keskkonnal. «Koduses keskkonnas on vanemal tegelikult väga lihtne lapsele seletada, et see ei ole päris, või, et päris elus saavad inimesed haiget ja mida see kõik üldse tähendab,» lisades, et tema perekonnas olid sellised asjad kenasti arutletud ja seletatud.

«Ma arvan, et neil inimestel, kes satuvad valele teele on armastusest puudus,» sõnab Teele kurvameelselt.

Karjäär on tema jaoks tormiliselt arenenud ning aastatega on tulnud kogemus ja oskus oma töö eest ka väärilist hinda küsida. «Usun, et see kuhu inimene ise paneb oma rõhuasetuse -kas raha teeb õnnelikuks, või õnn ise, on see mis muudab noorte käitumist.»

Oma kooliajale tagasi vaadates leiab Teele, et omaaegses hariduses jäi vajaka selgitustest kuidas koolivägivallaga toime tulla, ka nende jaoks, kes on olnud lihtsalt kõrvaltvaatajad, ega oska midagi teha või kuidagi sekkuda.

Kiusamine saab Teele meelest alguse Hannes Võrno eelnevalt välja toodud punktist, et noored võrdlevad end üksteisega ning samale pulgale jõudmiseks või koguni ületrumpamisest sünnivadki vahel väga sünged teod. «Kasvõi tänapäeva sotsiaalmeedias on pidev võrlemine, kus naised võrdlevad ennast koguaeg täismegis olevate siresäärsete kaunitaridega ja poisid samamoodi. Kuldsed autod, kellel on kõvem dress seljas, kõik sellised asjad. Ja sellest see tulebki, et sa pead ennast näitama kõvema venna või naisena kui keegi teine on.»