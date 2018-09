Laulja Tanja Mihhailova ennast täis staaridest: meil on sellised inimesed olemas küll

Elu24 tegi hiljuti Tanja Mihhailovaga intervjuu, milles laulja rääkis, et tal oli majanduslikult tagasihoidlik lapsepõlv ning kõik, mis tal elu on, on ta ise suure töö ja vaevaga teeninud. Selle järel sõnas ta, et Eestis on palju selliseid lauljad, kes endast hästi arvavad ning lisas, et nad on just nooremast põlvkonnast.

«Enamus on just superstaari saatega seotud. See ei olegi otseselt nende süü, sest kui nad sinna lähevad, siis neile antakse kohe kõik ette. Nad saavad kohe hea lava, ülihea heli, kõrvamonitori. Mina esinesin 15 aastat enne, kui mina endale kõrvamonitori sain. Ja oma mikrofoni,» jagas Tanja oma kogemust.

Tanja Mihhailova FOTO: Madis Sinivee

Veebruaris emaks saanud Tanja sõnas, et saates antakse neile kõik alates valgusest ja stilistidest ning lõpetades meikarite ja juuksuriga kõik ette.

«Nendest tuntakse huvi kohe. Intervjuud, igasugused üritused. Ja seda on nii palju ja kõik korraga. Kui nad aga lõpetavad saatega ära, siis nad peavad edasi üksi minema. Siis aga jõuab kätte reaalne elu. Nad arvavad, et nad on juba valmis artistid, aga seda nad ei ole. Sa ei saa olla valmis artist kahe kuuga, kui sulle kõik kätte anti,» kirjeldas Tanja.

«See ongi minu meelest probleem, et inimesed tegelikult ei tea, mida see ala nõuab. Vaid väga vähesed jäävad peale saadet laulma. Vaid mõned üksikud võrreldes sellega, kui palju saatest läbi käib. Nad on noored ja ei oska hakkama saada. See on juba vapper tegu, et nad sinna läksid. Mina ei oleks läinud, kuna mulle ei meeldi, kui hinnanguid jagatakse, siis ma ei oleks saanud seal enda närvidega olla. Eriti veel, kui ma tean, et ma ei ole maailma parim vokalist. Nad on tublid, et lähevad, aga neile antakse kõik asjad ette,» kirjeldas Tanja.

Tanja Mihhailova FOTO: Madis Sinivee

Ta lisas: «Meil ei ole igal pool ägedaid lavasid, sa ei alusta kohe tipptehnikaga ja sul ei ole kohe alguses enda stilisti. Ma olen hull palju kontserte teinud nii, et sõbranna õmbles šokolaadi eest kleidi, et ma saaksin üldse esineda. Ja ma tundsin end väga ebamugavalt seistes inimeste kõrval, kellel olid seljas Guccid ja muud kallid rõivad.»

«Riietus on väike asi, aga sa pead ennast ise üles töötama. Sa pead igal pool laulma. Sa pead tegema proove, sa pead valima, kellega sa koos toimetad. Üksikasju on hästi palju ja see ongi paha, et nad on noored ja ei oska sellega hakkama saada, kui kõik läbi saab. Saade ja platvorm on äge, kui sa oskad hüpata. Enamus ei oska,» tunneb Tanja muret.

«Sa pead ükskõik, mis seisus lavale minema. Inimesi ei huvita, et sul on paha olla. Nemad ostsid pileti sinu kontserdile ja nad tahavad sind näha. Sa oled meelelahutaja, sa oled teenuse pakkuja. Sinu teenus on hea aeg inimestele. Kas see on siis tõsine muusika, natuke kergem muusika, mida iganes. Sa oled ise valinud selle, et sa tahad inimestele laulda. Kui sa ei taha inimestele laulda, siis laula duši all. Aga see ei ole see. Sa pead raskustega ise hakkama saama. Ja läbi raskuse me areneme,» andis Tanja noortele lauljatele õpetussõnad.