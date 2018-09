Galerii: vaata, mis tähtsad tegelased kogunesid testimise läbiteinud restorani avapeole

Noya tegevjuhi Triin Sollandi sõnul oli üllatus see, et kliendid kippusid oma roogasid tagasi saatma, sest leidsid, et kala pole piisavalt küpsetatud. «Õnneks mõistsime kiiresti, et kohalikul turul pole värske kala lihtsalt piisavalt kättesaadav, mistõttu pole tarbija veel harjunud sööma kala, mis pole täielikult läbi küpsenud. Tänu sellele, et Noya kuulub suuremasse restoranide perekonda, on meil Tallinna ja Eesti mõistes erakordne võimalus tarnida pidevalt värsket toorainet, mis omakorda võimaldab meie kokkadel kala valmistada nõnda, et säiliks maitsed ja tekstuur,» selgitas Solland.