PILDID Koomiku Louis CK lavale naasmine tõi kaasa suure aplausi

Long Islandil asuva komöödiaklubi Governor's of Levittown omanik James Dolce sõnas, et Louis esines umbes 10-15 ning mitte kellelgi, kaasa arvatud temal endal, polnud õrna aimugi, et koomik, keda süüdistati seksuaalses ebakõlas, lavale astub, vahendas TMZ.

Governori klubis tehtud piltidelt on näha, kuidas Louis võtab taskust märkmiku ning testib uut materjali, mille ta väljamõelnud oli.

Louis CK proovib uut materjali FOTO: Governors of Levittown

See esinemine tuleb vaid mõned tunnid enne seda, kui Louis sõitis New Yorki ja esines seal maailmakuulsas komöödiaklubis, Greenwichis asuvas Comedy Cellaris. Kuigi palju on arutatud selle üle ega Louis liiga vara tagasitulekut teha plaani, siis James Dolce'i kohaselt oli tema klubi rahva reaktsioonist näha, mida nemad tahavad.

Kuna Louis CK vastu näidati üles ülekaalukat positiivsust, siis on selge, et koomik võiks juba vaikselt tagasituleku esinemisi planeerima hakata.

Mõned fännid tahtis peale Long Islandi esinemist koomikuga ka pilti teha, aga Louis kihutas kohe pärast esinemise lõppu Suure Õuna poole.

James Dolce tunneb, et Louis on enda karistuse ära kandnud ja väärib teist võimalust, lisades, et koomik on kõikidesse tema klubidesse tagasi oodatud.

Kuigi mõned koomikud on Louis tagasituleku poolt, siis on nii mõnedki sellised, kes seda ei arva.

Marlon Wayans on Louis CK tagasituleku poolt. FOTO: Josiah Kamau/Josiah Kamau/BuzzFoto.com

USA näitleja ja koomik Marlon Wayans sõnas, et tema arvates on Louis piisavalt kaua «komöödiavanglas» olnud ja tal on hea meel, et mees tagasi laval on.