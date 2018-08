VIDEO See ei ole nali: ahv läks McDonaldsisse

«Otsisime marmosetti oma ruumidest, et olla kindlad, et ta meiega lihtsalt peitust ei mängi, kuid ta oli kadunud,» sõnas keskuse loomateadlane Daniel Roth.

Roth lisas, et Lõuna-Ameerikas looduses elavad goeldi marmosetid, kelle kehapikkus on umbes 20 sentimeetrit ja saba 30 sentimeetrit, ei sobi oma omaduste poolest lemmikloomaks ja kui keegi viis ahvi kaasa, et teda lemmikuks saada, siis ta tegi suure vea.