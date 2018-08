Ärge jätke võtmeid väljapoole! Ott Kivikal nüüd lõpuks ukselävi, millest pruut üle kanda!

Ott jagab rõõmust pakatavat pilti, mille allkirjas teatab, et koos kallima Gajane Filantšukiga on soetatud ühine kodu, mille esiukse nüüd oma käe ja isikliku võtmega lahti saab keerata. Eks see pesapunumine ole üks pikk ja aeganõudev ettevõtmine, seega on ka Otil ja Gajal lähikuudel ees veel omajagu sebimist, et majakarp seespidiselt elu- ja mõnukõlblikuks muuta.

Õnne ja jõudu!