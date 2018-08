Kes on Lambandaz? 20-aastane «mees metsast» on oma muusikaga kogunud juba tuhandeid jälgijaid

Raplamaa 20-aastane Lambandaz on enda sõnutsi muusikaga kokku puutunud juba aastaid, kuid räpiga on ta tegelenud aktiivselt pelgalt selle aasta algusest ning enne veel kui lavalaudu vallutama tormab, soovib ta albumi kallal töötada. Sel aastal see tõenäoliselt ei ilmu, kuid kaks uut lugu on juba soolas.