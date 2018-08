SUUR ÜLEVAADE: kas sina märkasid vähiravifondi «Kingitud elu» suveüritustel? Vaatame, kui helde on olnud festivalirahvas tänavu

Elu24 võttis ühendust vähiravifondi «Kingitud elu» juhataja Toivo Tänavsuuga ning uuris, millistel tänasuvistel üritustel on inimesed kõige heldemad olnud ning kas rahvas annetab hea meelega?

Kuigi vähiravifond tuli vastu Elu24 palvele teha edetabel suvistest üritustest, fond ise tavaliselt sellist edetabelit ei koosta ja üritusi omavahel ei võrdle. «Üritused on erinevad, toimumiskohad on erinevad, publikuarv on erinev ja publiku vanus samuti. Ilm mõjutab väga palju,» sõnab Toivo Tänavsuu Elu24-le.

Lisades: «Tahame olla seal, kus on Eesti inimesed. Mida suuremal hulgal koos, seda parem. Tahame oma fantastiliste vabatahtlikega olla kohal ja anda kõikidele võimaluse teha üks spontaanne heategu.»

Selgituseks lisab ta ka, et allpool nimetatud suveüritused ei ole kaugeltki täielik nimekiri üritustest, kus vähiravifond sel suvel osales. «Näiteks juulis oli graafik nii tihe, et meie kalendrist võis leida ligi 25 erinevat kogumisaktsiooni. Juuni ja august olid sama tihedad,» tunnistab ta.

Vähiravifondi «Kingitud elu» kogutud annetused suvefestivalidelt ja -üritustelt 2018: Weekend Festival Baltic 5000€ Tallinna Merepäevad 3550€ Õllesummer 3300€ Retrobest 3000€ Arvamusfestival 2600€ Viljandi Folk 2600€ Viru Folk 2500€ Käsmu Kaunid Kontserdid 2000€ Suur Rahvapidu Läti moodi 1800€ We Love the 90s 1800€ Augustiunetus 1600€ 19.08 Üheslaulmine lauluväljakul 1600€ Uulu Lamba Vest 1350€ Kõige suurem ühekordne annetus suvefestivalidelt on Tänavsuu mäletamist mööda 300 eurot kaardiga ning 200 eurot sularahas.

Toivo Tänavsuu ise tõstaks möödunud suvest esile veel ka Pardiralli, Lätist «rahade tagasi toomise» ning Guns n Roses'i ja A-HA kontserdid.

«Esiteks Pardiralli, mille korraldamises osalesime ja millega koguti vähihaigetele lastele ja nende peredele kokku üle 200 000 euro. Teiseks Lätist «raha tagasi toomine», kokku tõime üle 18 000 euro. Kolmandaks Guns n Roses’i ja A-HA kontserdid, kus publik annetas heldelt: vastavalt 6000 ja 5000 eurot,» sõnab ta.

Kas rahvas annetab hea meelega?

«Sellele küsimusele on raske ühest vastust anda. Inimesed annetavad siis, kui neil on raha, südant ja kui neile avaneb selleks mugav ning turvaline võimalus,» sõnab Tänavsuu.

«Selge on see, et nooremad inimesed annetavad vähem, sest neil on vähem annetada. Tööinimesed annetavad rohkem. Aga me tõesti edetabeleid ei tee ning oleme iga heateo eest tänulikud.»

«Fondi üks eesmärkidest on «ravida» lisaks haigetele ka Eesti ühiskonda, propageerides heategevust kui elustiili ja heas mõttes rutiini. Nii ma mõtlengi nendele noortele, kes näiteks Weekend festivalil mitu korda meie annetuskastidest mööda astusid, kuid siis lõpuks siiski senditaskust midagi annetasid. Võib-olla mõne jaoks oli see elu esimene annetus. Ja võib eeldada, et mitte viimane,» on vähiravifondi juhataja kindel.

Vähiravifondi vabatahtlikud ei kogu annetusi ainult suvel, vaid aastaringselt

Vähiravifondi töö käib kogu aasta vältel ning juba septembrikuus leiab nende graafikust mitukümmend ettevõtmist.

Kokku on vähiravifondile laekunud tänavu ligi 1,5 miljonit eurot.

«Juulis tegime väikese kokkuvõtte, mille tulemusel olime sularahaannetustena ja pangakaardiga tehtud annetustena sel aastal kokku korjanud üle 100 000 euro. Siit nähtub, et sularahas liigub siiski üsna väike osa vähiravifondi tuludest ja et valdav osa jõuab meie kontodele elektroonselt. Meil on mitu tuhat püsiannetajat,» kinnitab Tänavsuu Elu24-le.

Suurimad ühekordsed elektroonilised annetused küündivad tänavu üle 10 000 euro, kuigi väga suuri doonoreid fondil tegelikult pole. Vähiravifondi «Kingitud elu» tulud koosnevad kümnetest tuhandetest väikestest annetustest, mis tavaliselt jäävad suurusjärku viis kuni kümme eurot.

«Tunneme vähiravifondis iga päev suurt tänutunnet, et fondil on jätkunud vahendeid kõikide meie sihtgruppi kuuluvate ja meie poole pöörduvate abivajajate toetamiseks. Nii juba viiendat aastat järjest ning seda vaatamata asjaolule, et abivajajate arv on järjest kasvanud. Näiteks suvekuudel saime kohati keskmiselt ühe uue abitaotluse iga päev,» räägib Tänavsuu.

Kokku on vähiravifond «Kingitud elu» rahastanud tänavu enam kui 150 inimese ravi.