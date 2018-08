VIDEO: Heida pilk Tallinnasse kerkivale megakeskusele, mille krooniks on hiiglaslik vaatearatas

Tallinn saab oktoobris endale ühe vägeva linnalisa. Skypark on regiooni suurim siseruumides kogupere meelelahutuskeskus – Euroopa suurim batuudikeskus, ligi 10 meetri kõrgused ronimislinnakud, 360⁰ 4D kino ja teaduskeskus on mõned atraktsioonidest, mis pakuvad aastaringselt ajaveetmisvõimalust nii suurtele kui väikestele. Kõige rohkem furoori on tekitanud hoone katusele kerkiv Euroopas ainulaadne vaateratas. Mis muudab jäädavalt Tallinna legendaarset kilukarbisiluetti ning avab Tallinna, 120 meetri kõrguselt, täiesti uuest vaatenurgast.