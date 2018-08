Miks nii? Saaremaa tüdrukutebändi Öed ei saagi plagiaadis süüdistada

Avalikult suunas esimesena lugude sarnasusele tähelepanu Eestimaa kohalik räppar Rom, kodanikunimega Romet Roots, kes tõi enda Instagrami Storys välja nii Ödede laulu kui ka Ayo ja Teo ühisteose «Rolex» ning Camilla Cabello ja Quavo ühisloo «OMG», ning lasi seda enda jälgijatel omavahel võrrelda.

Elu24 võttis nüüd ka räppariga ühendust ja küsis temalt selle kohta ka täpsustavat kommentaari. Rom kommentaari andis, kuid ei lubanud seda avaldada.

Romet Roots ei soovi, et tema kommentaarid avaldataks. FOTO: Facebook

Laulude sarnasust märkas Romi postituse järel ka juutuuber Martti Hallik, kes ütles pärast postitust nähes ja kuulates. «Sarnasust kuulsin ka ma ise,» sõnas Hallik.

Kuid sarnasus ei ole veel plagiaat. Elu24 võttis ühendust Eesti Autorite Ühinguga, kelle käest uuriti, mis asi on plagiaat ja millal saab öelda, et rikkumine on toimunud. Toimetusele öeldi: «Plagiaadiks loetakse Eesti seaduse järgi seda, kui võetakse teadlikult võõras teos ja esitletakse seda oma nime all. Seega on vaja õigusrikkumise koosseisuks, et võõrast teost oma nimel esitlenud isiku tahtlus sellises «varguses» oleks tuvastatud.»

«Kui aga see isik väidab, et ta ei teadnud, et tegemist on võõra teose oma nimel esitlemisega, siis meie seaduse järgi kooseis õigusrikkumiseks puudub. Seega on meil süüteo koosseisuks vaja tuvastada subjektiivne külg. Ameerika Ühendriikides on teistmoodi. Seal piisab sarnasuse tuvastamisest ehk vaja on tuvastada objektiivne külg. Meie seadusest tulenevalt meil kohtuasja plagiaadisüüdistuses ka praktiliselt ei esine, sest rikkuja tahtluse tuvastamine ehk subjektiivse külje tõendamine on üpris raske,» selgitati ühingu poolt.

Tuuli Rand eitab plagiaati. FOTO: Madis Sinivee

Kokkuvõtvalt ütleb Eesti Autorite Ühingu esindaja: Eesti seaduste järgi piisab süüdistataval öelda, et ta ei teadnud, et ta kasutab kellegi teise tööd enda oma pähe, ja sellega diskussioon lõppeb.

Elu24 võttis ühendust ka Ödede bändi liikme Tuuli Rannaga, kes vastas: «Võtame seda endiselt, kui komplimenti, et meie lugu kuulatakse nii palju, et on hakatud nägema seoseid teiste lugudega. Kuna me oleme suuresti inspireeritud tänapäeva RNB/hip hop muusikast, siis võib olla väga lihtne leida sarnasusi.»

Iroonilisel kombel on Tuuli vastus sarnane Kristel Aaslaidi antud vastusega sama teema kohta.

