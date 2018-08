Teadlased aitasid välja selgitada, millised Eesti kuulsused meeldivad kitsedele

Ei pea oleme kits, et seda meest mitte armastada.

Endine maaeluminister ja kitsefarmi pidaja Martin Repinski on juba ammu kitsede poolt omaks võetud. Toompeal saadud hingehaavad on paranenud ja pärast seda, kui peremees tõi nooriku majja, on ka farmis meeldiv õhkkond.