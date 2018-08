Vandenõuteoreetikud: Marss on tulnukate surnuaed

Nende uus väide on, et kuna Punane planeet ei ole elamiskõlblik, siis kasutavad tulnukad seda oma surnuaiana, teatab express.co.uk.

NASA Hubble'i kosmoseteleskoobi foto Marsist FOTO: NASA NASA / REUTERS/Scanpix

Üks neist Marsi entusiastidest on inglane, Kentis elav 56-aastane Steve Martin, kes on vaadanud läbi tuhandeid USA kosmoseagentuuri NASA fotosid, mis on tehtud sel planeedil olevate kulgurite poolt.

NASA Marsi kulgur Curiosity FOTO: Handout / AFP/Scanpix

Martini väitel avastas ta neilt fotodelt, et Marsil on üsna palju tulnukate surnukehasid ja matmispaiku.

«Näha on, et tegemist on humanoididega, nende kehaosad on eristatavad. Võimalik, et need on kuulsad hallid, kes vahel Maad külastavad,» teatas teaoreetik.

Mehe teatel ei ole ta ühtegi NASA avalikustatud Marsi fotot töödelnud, et seal paistaksid tulnukatest surnud.

Martin lisas, et elu selle planeedil on hävinenud, kuid seda võib leida planeedi sees ning Marsi pinnal on kunagise tsivilisatsiooni jäänused ja tulnukate surnukehad.

Väidetavalt on Marsil tulnukate surnukehad FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Inglane ei ole esimene, kes väidab, et Marsil on tulnukate laipu. Viimase viie aasta jooksul on Youtube’i pandud mitu videot, millel väidetakse, et tulnukad on seni sellel planeedil ja seal näeb ka nende surnukehi.

Samas hoiatatakse, et inimkonna plaan minna Marssi vallutama võib saada saatuslikuks, kuna seal on ees olendeid, kellele see ei meeldi.

