Kas kaunis raadiohääl Brigitte Susanne Hunt on meid kõiki lollitanud ja semmib hoopis Nubluga?

Eelmise aasta oktoobris tuli avalikuks, et Brigitte Susanne Hundi süda on taas vaba ja vallaline. Kuigi alles möödunud septembris propageers ta liikumist, mis kutsus kallimaga kolm korda päevas seksima, tuli juba oktoobri keskpaigas teade, et tolleaegne suhe Raunoga on lõppenud. Hilisematel andmetel on teada, et prooviti veel mitmel korral suhet parandada, kuid lõpuks jäädi seisukohale, et targem on jääda sõpradeks.

Noore, isepäise ja ilusa neiu staatuse üle mõtiskletakse tihti, küll meedia, küll fännid. Kandidaate on palju, kuid Brigitte hoidis romantilised jutud kiivalt endale. Juunis ilmus meediale erinevatest allikatest vihjeid, et blondi kaunitari on jalust niitnud uus kavaler. Ka Brigitte ise hakkas pärast meedia spekulatsioone õli tulle valama ning postits Instagram-story'sse ühiseid pilte, kus noormehe nägu oli varjatud.

Tänavu Weekendil näis neiu suhtekõlakaid kinnitavat, et värskeks kaaslaseks ongi Ron Nõmm. Nii Brigitte kui Roni sotsiaalmeediakontodelt võib leida kümneid kommentaare, kus suhtes olemise üle naljatletakse.

Kontserdil #fern #casino A post shared by RON NõMM (@ronn6mm) on Jun 1, 2018 at 2:53pm PDT

Juuli lõpus nähti aga Brigittet ja räppar Nublut peale pidu miilutsemas.

Elu24 toimetusele saabus vihje, Brgitte Susannele lähedalseisvast allikast, kes kinnitab, et Ron on vaid peibutiseks, et tõmmata tähelepanu neiu tegelikult suhtelt räppar Nubluga. Ajakirjandusharidusega ning meedias töötav neiu laveerib Eesti seltskonnaelus mängleva kergusega. «Ta ei ole nii loll, et oma suhte niimoodi avalikuks teeks. Ta teab, et kõik jälgivad ta kontosid ja see teeb talle nalja. Brigitte ja Nublu on kindlasti paar ja Ron vaid katteplaan,» teatab allikas.

Brigitte on kolimas välja korterist, kuhu jäi elama pärast eelmise suhte lõppu. Kuna korter on seotud eks-elukaaslasega ei soovi Brigitte nähtavasti uue suhtega seal enam jätkata. Jutu kinnituseks postitas neiu oma sostisaalmeediakontodele uue korteri leidmiseks kuulutuse.

Elu24 võttis Brigittega ühendust, et uurida, kas suhtekõlakad temast ja Nublust vastavad tõele ning kas ta noormees tõesti hülgab kodukoha Keila ja kolib Brigitte juurde?

«Ei see ei vasta tõele,» sõnab neiu. Küsimusele, kellega uude korterisse kokku kolib, vastab ta naerdes: «Emaga.»