Video: Siberi tundras kadunuks jäänud tüdruk pääses eluga

15-aastane neenets Svetlana Evai sõnas pärast päästmist, et ta läks pere suvekodust oma venna juurde, kes elab kuue kilomeetri kaugusel, kuid ta eksis ära, üritades mitmel korral õiget teeotsa leida, teatab siberiantimes.com.

Tüdrukul õnnestus vältida kohtumisi pruunkarude ja polaarhuntidega, keda piirkonnas on palju. Ta toitus allikaveest ja pooleldi küpsetest metsamarjadest.

Kui tüdruk venna juurde ei jõudnud hakkas pere teda otsima, teatades ta kadumisest ka võimudele. Päästemeeskond saabus raskesti ligipääsetavasse piirkonda teda otsima kolm päeva pärast ta kadumist ning ta leiti 12 päeva hiljem, olles pere suvekodust 11 kilomeetri kaugusel.

Svetlana Evai pääses tundrast eluga FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Laps anti üle helikopteriparameedikutetele, kelle sõnul oli ta alajahtunud, dehüdreerunud ja näljas, vajades haiglaravi. Ta viidi Jamali Neenetsi autonoomse ringkonna keskuse Tazovski haiglasse.

Arstid lisasid, et tüdruku ellujäämine üsna karmides tingimustes on ime, sest öisel ajal langes temperatuur madalale. Samuti sai ta jalg sulanud igikeltsa tõttu vigastada ja tal tekkis põletik.

Evaide pere on rändkarjakasvatajad, kellel on suur põhjapõdrakari. Suvisel ajal liiguvad nad oma karjaga aladel, kus karjale on palju süüa.

Tüdruku vanemate sõnul nad kartsid, et karud või hundid on last rünnanud, kuid kõik lõppes siiski õnnelikult.

Tädi Irina Yar sõnas meediale, et otingutes osales ka Svetlana onu, kes märkas teda enda poole kõndimas, olles esimene, kes teda nägi.

Pere sõnul on augustis temperatuuri kõikumine üsna suur, öisel ajal võib olla 0 kraadi juures, kuid päeval kerkib 27 soojakraadini.

Gõda poolsaar asub Venemaal Siberis Põhja-Jäämere ääres Taimõri poolsaarest lääne pool. Selle rannikut ümbritsevad Kara mere Tazi laht edelast, Obi laht läänest ja Jenissei laht idast. Poolsaare põhjaosas on Gõda laht, mis eraldab Gõda poolsaare loodeosas asuvat Javai poolsaart.

Gõda poolsaare asukoht kaardil (punasega) FOTO: Wikipedia.org

Gõda poolsaare pikkus on umbes 400 kilomeetrit ja laius kuni 400 kilomeetrit. Poolsaare pinnamood on künklik, põhjaosas on pinnas soostunud.