Suurepärased uudised! Miljonit lemmik Netta «Toy» tõusis USA klubimuusika edetabelis esimeseks

«See on minu jaoks väga põnev,» sõnas Netta New Yorgist saadetus avalduses. Laulja viibib USAs promotuuril. «Ma tulin just lennukilt maha ja see oli esimene sõnum, mis ma telefonile sain. Ma olen tänulik kõige eest, mis minu ümber toimub. See on suurepärane aasta ning kogemused on olnud fantastilised.»

«Toy» on Billboardi klubimuusika edetabelis juba kümnendat nädalat ja on alates sinna jõudmisest üha populaarsemaks muutnud, vahendas Times of Israel. 20. augustil tõusis aga laul esimeseks ja on sellel kohal ka praegu. Esimesel kohal olles edastab «Toy» selliseid maailmakuulsaid artiste nagu Christina Aguilera, Enrique Iglesias ja U2.

Netta edukas aasta sai jätku. FOTO: Vyacheslav Prokofyev / Vyacheslav Prokofyev/TASS

Hadashot TV kohaselt on see esimene kord, mil Iisraelist pärit artist asub mõne Billboardi edetabeli tipus. Billboard märgib kõige populaarsemat muusikat USAs ja koostab erinevate žanrite edetabeleid.

Miljonite poolt armastatud «Toy» asub ka näiteks 31. kohal Billboardi elektroonilise muusika edetabelis, kus see on olnud juba viimased viis nädalat. Kui Netta edu jätkub, siis on see varsti esimene ka selles edetabelis.

Pärast laulu debüteerimist natuke enne Eurovisiooni sai sellest Iisraelis koheselt hitt ning on pärast euroka võitu maikuus aina populaarsemaks muutumas. Laul on populaarne ka Euroopas ning tegi ajalugu, kui sellest sai lauluvõistluse YouTube'i kanali kõige enam vaadatuim video.

Miljonite poolt armastatud Netta «Toy»