Vaata, mille uue ja põnevaga üllatab alanud telehooajal ETV ja ETV+

22. septembrist viime oma vaataja põnevatele rännakutele. Kolm reisiselli: Väino Laisaar, Ivo Tšetõrkin ja Herbert Murd võtavad ette reisi USA ja Mehhiko piirialadel saatesarjas «Trumpi müüri radadel». Lisaks vaatemängulistele loodusvaadetele kogetakse kohalikku elu-olu mõlemal pool piiri, nauditakse toidukultuuri ning tutvutakse erinevate inimestega. Seigeldakse nii auto, paadi kui väikelennukiga, ületades kahe riigi vahelist piiri 14 korral. See on põnev vaatamine kõigile reisisõpradele.

22. septembril näevad vaatajad esimest osa sarjast «Autoportee». Need on lood armastatud ja tunnustatud loomeinimestest, kes kujundavad oma tegemistega elu Eestis. Iga portreteeritav maalib endast pildi praeguses ajahetkes läbi pooleliolevate tööde ja tegemiste ning mõtete. Saade valmib koostöös Kultuurkapitaliga. Toimetajad Katrin Viirpalu ja Janet Õunapuu, režissöör Ülle Õun.

Uudiseid on ka meie teistel, vaatajale juba tuttavatel saadetel. «Osoon» alustab uuel eetriajal, esmaspäeviti kell 20.30. Uus eetriaeg on ka Urmas Vaino juhitaval debattsaatel «Suud puhtaks», millele saab alates 4. septembrist kaasa elada teisipäeviti kell 20.00.

Tervisest pakatavad ka teised vaatajate suured lemmikud nagu «Hommik Anuga» (9. septembrist) ja «Ringvaade» (3. septembrist taas kell 19.00).«Maahommik» (8.septembrist) on saanud endale uue särtsaka kaassaatejuhi Kadi Jaanisoo. Muhedate lugudega Lõuna-Eestist jätkab Mirjam Nutov. Uute avastustega on eetris saatesari «Töörööbikud» ning Hannes Hermaküla juhtimisel uued «Oma kodu» saated.

Sügisel on ETV-l aga veel üllatusi varuks! Eetrivalgust näeb uus noortesari «Miks mitte?!», tegijateks kogenud Martin Algus ja Ergo Kuld. See on lugu 18-aastasest Annast, lõpuklassi kogelevast nohikust, kes unistab saada kuulsaks räppariks, samal ajal, kui terve maailm ootab, et Anna läheks kuulekalt ülikooli reaalaineid õppima. Anna adub isegi oma unistuse kättesaamatust, kuni kõik ühel päeval muutub. Koolilõpu melu, naljakad ja ohtlikud seiklused, arveteklaarimised, muusika, elluastujate unistused ja esimesed tõsised otsused, esimesed tõelised armumised – see kõik avaneb meie ees värvikas, tempokas ja kaasakiskuvas noortesarjas «Miks mitte?!» juba oktoobrist.