40 sentimeetrit lund katkestas Saksamaa ja Austria augustikuise kuumalaine

Austrias Defereggentali ja Hintertuxi elanikke üllatas 26. augusti hommik nullkraadise temperatuuriga. Mitmel pool mägedes on teed lume tõttu mõnda aega läbimatud.

See suvi on Austrias ja Saksamaal olnud keskmisest soojem ning neis riikides on olnud kaks pikka kuumalainet.