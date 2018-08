Head rahvusvahelist koertepäeva! 6 ajalugu muutnud neljajalgset sõpra

Koertepäeva eesmärgiks tõmmata tähelepanu erinevate loomade täbarale olukordadele ja julgustada loomadele kodu pakkumist. 26. august on Colleeni jaoks oluline, sest just sel päeval tõid nad koju oma esimese koera «Sheltie», kes liitus nende perega kui naine oli vaid 10-aastane.

Rahvusvahelise koertepäeva kodulehel seisab, et tänane päev tähistab kõiki koeri, nii tõu- kui segaverd loomi. «Meie missiooniks on aidata juhtida avalikkuse tähelepanu, kui palju koeri on täbaras olukorras, vajavad päästmist, abi või kodu. Et inimesed näeksid kui palju teevad meie jaoks perekoerad ja teenistukoerad, kes päästavad elusid, pakuvad turvatunnet ja lohutust.»

«Miljonid koerad tapetakse igal aastal, lihtsalt seetõttu, et neid ei taheta. Neid ei taheta, sest inimesed ei ole mõistnud, kuidas nende eest õigesti hoolt kanda. Neid ei taheta enam, sest nad kingiti jõuludeks lapsele, kes ei pidanud kinni lubadusest looma eest hoolt kanda, neid ei soovita, sest nad ajavad liiga palju karva, või hauguvad liiga palju. Neid ei taheta, lihtsalt seetõttu, et keegi mõtles ringi. Kõik, mida koer soovib, on sind armastada ja olla armastatud. Koerad on imelised, julged, tundlikud ja mõtlevad olendid, kes väärvivad kaastunnet ja austust,» kirjutab Colleen koertepäeva ametlikul kodulehel.

Paljude hüljatud loomade jaoks on 26. august saanud justkui uueks sünnipäevaks. Head rahvusvahelist koertepäeva! Siin on mõned julged ja silmapaistvad koerad, kes väärivad austust ja tähelepanu:

LAIKA

Kuigi Juri Gagarin oli esimene inimene, kes kosmosesse reisis, poleks see ajalooline momen 1961. aastal üldse sündida saanud, kui poleks olnud Laikat. Laika, oli vapper terjer, kes leiti Moskva tänavatelt ja sai esimeseks elusolendiks, kes Maa orbiidile lendas. Kuigi legend vaprast Laikast ja tema suurest ohverdusest elab tänaseni, ei saanud koerake ise kuulsuse ja au paistet nautida. Kahjuks ei jäänud ta missioonil ellu. Kuigi tol ajal väitsid nõukogude ametnikud, et Laika oli elus vähemalt paar päeva, suri koer tegelikult juba vähem kui kaks tundi peale missiooni algust, tänu stressile ja kosmoselaeva rikke tõttu ülekuumenemisele.

BUD

1903. aastal sai Horatio Nelsonist esimene inimene, kes sõitis autoga läbi Ameerika. Sel ajal oli auto üldse väga uus nähtus. Kuigi Horatiol oli ametlik kaassõitja Sewall K. Crocker, oli autos ka pitbull Bud, kellest sai esimene koer, kes sõitis läbi Ameerika.

HACHIKO