Kas nüüd on mindud liiga kaugele? Elusate putukate kunstküünte sisse panemine on uus judinaid tekitav moeröögatus

Venemaal resideeruv ilusalong, kes kajastab oma tegemisi Instagramikontol NailSunny nime alt, on populaarsust kogunud erinevate hullumeelsete küünedisainidega. Alustades inimeste nägudest, lõpetades küüne külge kinnitatud mitmekümne sentimeetri pikkuse seljasügajaga. Mõni nädal laeti tagasi üles video, milles näidati kunstküünte sisse lõksu pandud sipelgaid. Geelküünte kaunistamisel kasutatakse lisaks muudele kaunistustele tihti erinevaid kuivanud taimi ja ka putukaid. Elusate putukate küünte sisse lõksu panemine on aga hoopis uus nähtus ning internetikasutajad ei olnud nähtu üle kuigi rõõmsad.

Küünetehnik ehitas kunstküünetoorikust ja geelist putuka jaoks pisikese «akvaariumi», kuhu pinsettidega kinni püütud putukas sisse pandi ning väljumistee suleti. Kuigi hiljem postitati ka video sellest, kuidas putukad tagasi loodusesse lasti ja kinnitati, et neile jäeti ka hingamisava, et nad ei peaks leidma pikka ja piinarikast lõppu. See aga ei rahustanud inimesi kuigi palju.