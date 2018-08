Katrin Lust võidutses: Terviseamet keelas Allan Oolol doktorina töötamise

Allan Oolole Canadian Memorial Chiropractic College`i poolt väljastatud diplom ei anna Allan Oolole õigust töötada Eestis tervishoiutöötajana ega kasutada enda reklaamimiseks sõna «doktor». Hoolimata sellest, et Allan Oolo on lõpetanud 4-aastased kiropraktika õpingud ning tal on väidetavalt õigus kasutada Kanadas ametinimetust Doctor of Chiropractic, DC, ei anna see talle automaatselt õigust kasutada ametinimetust «arst» või «doktor» Eesti Vabariigis, vahendas «Kuuuurija» portaal.