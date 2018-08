Vaimselt haige patsiendiga seksuaalses vahekorras olnud parameedik saatis ohvrile sõnumi: kuidas sinu teenindus oli?

Istungi ajal tuli avalikuks, et ohvril on tõsised vaimsed probleemid ja et Finnerty oli tol õhtul üksinda tööl. Politseile tehtud avalduses sõnas Finnerty, et ohver oli see, kes kutsus ta külaskäigu ajal enda magamistuppa. Mees lisas, et ta oli alguses keeldunud, aga siis oli naine ähvardanud tema ülemusele öelda, et Finnerty oli seda siiski teinud. Parameedik väitis, et ta nõustus naise palvega, kuna kartis, mida selline süüdistus võib tema reputatsiooniga teha. Kuid väidetavale hirmule vaatamata sõnas Finnerty, et kogu intsident oli üpris erootiline.