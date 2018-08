50-50: tšellomängija Silvia Ilves andis teada, mis soost on tema neljas laps

Silvial on juba kolm poega. «Iga lapse ootus on omamoodi erinev,» lisas staar. Tema kihlatu Jaaguga on see aga esimene ühine laps.

Silvia ja Jaak kohtusid umbes aasta eest ja kihlusid maikuus. Naise jaoks tuli ettepanek abielluda tegelikult suure üllatusena, sest mitte väga ammu on üheskoos läbi elatud küllaltki raskeid aegu, mis suhet ja üksteist kõvasti proovile on pannud. «Ta on pidanud palju pingutama. Olen keerulise iseloomuga inimene, nagu ikka vahel muusikud,» rääkis Silvia Elu24-le.

Jaak Kuld ja Silvia Ilves saavad koos esimese lapse. FOTO: Erakogu.