Tegijatel juhtub: last saada üritanud paar, sai teada, et on aastaid valet «auku» kasutanud

Hiinast pärit 26-aastane mees ja tema 24-aastane abikaasa olid üle nelja aasta endale perelisa soovinud, kahjuks tulutult. Naine kurtis, et vahekord on tema jaoks ebatavaliselt valulik ja ebameeldiv, kuid pisipere nimel kannatas kõik vapralt ära. Kui aga viimses meeleheites arstilt abi otsima mindi, selgus, et naise hüümen on endiselt terve ning last üritati saada vale sisenemistee kaudu.

Naise ebatavalistele kaebustele valulikust vahekorrast reageerinud arst oli läbivaatusel lausa šokis. Selgus, et naine oli «süütu», kuid aanusesse mahtus vabalt kolm sõrme, mis tähendas, et paar oli lootuses perelisale neli aastat anaalseksi harrastanud.

Arsti sõnul ei ole ebatavaline, et seksuaalkäitumise ja -tervise osas väärarusaamu on. Eriti levinud on see vaesetes piirkondades, kus haridus ei ole kättesaadav ning seksuaalharidus on tabu, või olematu. Ometi on antud juhtum üks ekstreemsemaid.