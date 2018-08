Üksikema Helen Kõpp näitleja Madis Millingu vihakõnest imikute vastu: imik ikkagi käsu peale vait ei jää

Elu24 võttis ühendust tõsielusaatest «Prooviabielu» tuntud Helen Kõpuga, kes kasvatab praegu üksinda pisitütart, ja küsis, mida tema Millingu väljaütlemisest arvab.

«Kõige olulisem on see, millise etenduse või üritusega tegemist on. Kui on etendus, kus nõutakse publiku poolt vaikust, siis mina beebiga ei läheks, sest tema potentsiaalne nutt ei ole minu kontrolli all. Kui on üritus, kus kõik võivad vabalt lärmata, siis mõistlik on ikkagi beebi kaasa võtta,» rääkis Helen.

Helen Kõpp FOTO: Facebook

Üksikema sõnas, et lapsega väljas käimine on oluline, sest kodus istumine on kahjulik nii lapsele kui ema vaimsele tervisele. Tema arvates oleks mõistlik integreerida ema ja beebi huvid.

«Näiteks mina armastan Terminaatori bändi ning Carmen armastab muusikat. Seega otsisin ürituse, kus beebi arvatavasti kedagi häirida ei saa. Eelkõige Carmeni tõttu läksime Terminaatori kontserdile (mainin ära, et tema nimi ei ole selle bändi laulu järgi valitud). Istusin lapsega kaugel taga otsas, et ma esiteks kedagi ei segaks ja teiseks, et muusika liiga vali ei oleks. Carmenile oli see imeline päev ning ta ei häirinud minu teada seal kaugel kedagi. Ka mina olin väga rahul, kuigi lavale ei näinud. Seega alati on võimalik kompromiss leida. Mina surusin oma huvid alla ning ei läinud lava ette näppu viskama," kirjeldas Helen enda kogemust.

«Prooviabielu» Helen Kõpp FOTO: Instagram/ Helen Kõpp