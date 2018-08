Kanal 2 argipäeva hommikud saavad uue hingamise värske ja hoogsa hommikuprogrammiga, mida juhivad Jüri Butšakov, Piret Laos ja Robert Rool. Viimase sõnul on elumuutus suur ja näiteks on tema kass valmis, et saab nüüdsest konservi hommikul kell 4.30, mil saab olema saatejuhi ärkamise aeg.

Piret Laos tunnistab, et tema elukaaslane teadis juba tutvudes, et naine talle putru keetma ei hakka, sest juba siis töötas ta hommikuprogrammis. «Suurt elumuutust ei tule,» hindab ennist MyHits hommikuprogrammi juhtinud Piret.



Saatejuhireas esmaspäevast igapäevase hommikusaatega ekraanile jõudev Jüri Butšakovi sõnul on temagi suureks muutuseks valmis: «Kodus kasvav beebi on varaste äratamistega juba harjutanud,» tunnistab ta ja lisab, et rohkem kõigist teistest, on närvis hoopiski Jüri ema.



Robert nendib, et tema isal tuli küsida lausa vaba päev, et hommikusaadet vaatama asuda. Mehe poolt juhitud krimisaade jõuab aga suurest elumuutusest vaatamata endiselt Kanal 2 ekraanile. «Nüüdsest ma lihtsalt ei magagi. Nädalavahetusel pätid ja nädala sees hommikuprogramm, kohv aitab,» avaldab ta saladuse, kuidas kõigega toime tulla. Lisaks aitab teda trenn. «Olen kaks aastat trenni teinud ja musklit kasvatanud. Hommikusaates lähme peaministriga hommikuringile ja saan pähe, seega arenguruumi veel jagub,» annab Robert aimu uue hommikusaate teemadest.