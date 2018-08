Iraanlasi võõrustanud Tuuli Roosmaa: loodan, et neid kodumaal ei karistata

Tuuli Roosmaa sõnul toimus iraani sõprade kohanemine vaevaliselt, kuid sihikindlalt. «Esialgu tundus kogu siinse elu korraldus neile šokeeriv. Alustuseks tõsiasi, et siinsetel inimesel on lapsed, kes on sündinud väljaspool abielu – sellest vajus neil küll lõug vastu rinnakorvi. Samuti oli iraanlastel keeruline harjuda euroopaliku WCga,» loetleb Tuuli nüansse, mis oli külaliste jaoks ootamatu.