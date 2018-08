Video: krokodill kasutas ujumisel ujumisnuudlit

«Märkasin rõdul olles kanalis kollast ujumisnuudlit ja siis tekkis mu peas kohe küsimus, et kus on sellega ujunud inimene. Alles siis märkasin, et ujumisnuudlit kasutab krokodill,» sõnas ameeriklane.

Florida lõunaosa on USAs ainus paik, kus elavad nii alligaatorid kui krokodillid. Zooloogide sõnul aetakse selle kahe liigi esindajaid tihtipeale segamini, kuid neil on jooni, mille tõttu nad on eristatavad. Lähemal vaatlusel on näha, et krokodillil on kitsam ninaosa, heledam nahavärv ja tugevam saba. Lisaks ei ole krokodillid nii agressiivsed kui alligaatorid.