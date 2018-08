Pane tähele! See on kindel märk Meghan Markle'i lapseootusest

33-aastane prints Harry ja 37-aastane Meghan Markle on varasemalt küll mõlemad tunnistanud, et soovivad lapsi saada, ent kumbki pole veel kinnitanud, et see hetkel nende prioriteet oleks.

Küll aga on ühe etiketi eksperdi sõnul just Meghani kaunid juuksed need, mida jälgida. Seda seetõttu, et Sussexi hertsoginna peab lapseootele jäädes mõningaid juuksehooldusvahendeid muutma.

2011. aastal tunnistas Meghan Markle, et kasutab oma juustel keratiinhooldust. See on selline protseduur, mille tulemuseks on väga läikivad ja sirged juuksed.

«Mu ema on mustanahaline ja isa on hollandi-iiri verd, seega on mu juuksed väga lokkis. Mistõttu olen ma juba mõned aastad oma juustel keratiinhooldust kasutanud.»

Meghan Markle ja ema Doria Ragland. 18/05/18. FOTO: Steve Parsons / AP

Plaza hotellis etiketikursusi korraldav Myka Meier sõnas Fabulous Online väljaandele, et lapseootuse ajal ei tohi ta enam samu tooteid kasutada. «Niipea, kui ta jääb lapseootele, ei saa ta enam samu juuksehooldusvahendeid kasutada, mis võib väga huvitav olla,» sõnas ta.

«Arvan, et kui ta jääb lapseootele, hakkab ta oma juukseid krunnis kandma. See võib olla aga kindel märk sellest, et ta on rase, sest siis ta ei saa enam kemikaale kasutada, mis ta juustele seni läikiva ja sirge tulemuse on andnud,» lisas ekspert.

Sussexi hertsog Harry ja hertsoginna Meghan. 05/07/18. FOTO: Scanpix