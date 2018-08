Käed üles! Tanzevalnaja Volnal esinenud vene muusikatähed hullutasid rahvast täie raha eest

Vene popmuusika ikoon Vera Brežneva on tänapäeva säravamaid ja nõutumaid artiste slaavi muusikamaastikul. Poptrios Via Gra 2003. aastal karjääri alustanud Brežneva tõusis üheks suurimaks nimeks Venemaal peale 2008. aastal alanud soolokarjääri. Artisti lavashow on tuntud oma tempo ja suurejoonelisusega. Venemaa ühe suurima seksisümboli Vera Brežneva superhittide rida ei vaja tutvustust: «Ljubov spasjot mir», «Dobroje utro», «Mamochka» ja teised suurlood on temast teinud Vene muusika superstaari.

Poptrio Serebro on Venemaa üks menukamaid naisansambleid. Nende «Mama Ljuba», «Slomano», «Pereputala» jt on väga nõutud raadiohitid ja tantsusaalide lemmikud. Serebro on A-klassi superstaar juba kümmekond aastat ning pea iga nende uus laul saavutab kohe megahiti staatuse.

1990ndate keskpaigast tänapäevani väga edukalt laineharjal esinev Ruki Vverh! on vene popmuusika üks ulakamaid ja tantsulisemaid bände. «18 mne uže», «On tebja celujet», «Aljoshka» jt on jõudnud juba saada vene popmuusika retroklassikaks.

Virus on koheselt äratuntav «Nu gdeže vashi ruchki» ja mitmete teiste eelmise aastakümne hitiga. Artist on endiselt oodatud kõikidel suurematel slaavi festivalidel ja kontsertlavadel.