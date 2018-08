Šokeeriv! Politseinik jagab 14-aastasele tüdrukule kõrvakiile

Politseinikud asusid arreteerima 52- ning 14-aastast naisterahvast, keda kahtlustati politseiniku ründamises. Lancashireonis filmitud videos on näha, kuidas täiskasvanud mees tütarlast arreteerida püüab. Möödujad on nähtust šokeeritud ning karjuvad politseinikul tüdrukut lahti lasta. Videost on näha, et politseinik lööb tüdrukule lahtise käega vastu nägu, nii, et neiu oma pea vastu plekist peatagust ära lõi.