Sotsiaalmeedia kihab: koerapiinamises süüdistatud Marge Arumäe avab kristliku erakooli

Süüdistuse kohaselt jättis Arumäe oma saksa lambakoera Claudia toidu, vee ja hoolitsuseta. Koer oli alatoidetud ja teda olid loomaarstide hinnangul purenud juba mitu nädalat vaglad. Äsja poeginud Claudia mõlemad kutsikad hukkusid. Kohtu hinnangul ei leidnud aga tõsikindlat tõendamist, et naine tegi seda tahtlikult ja nii mõisteti ta aastal 2013 Pärnu Maakohtu poolt õigeks. Sotsiaalmeedia kihab nüüd arvamusest, mille järgi ei tohiks looma hooletusse jätmisega silma paistnud naine asuda lapsi õpetama. «Loomapiinaja hakkab lapsi ôpetama??? Siis vôiks ju vägistajad ka. Aapo Ilvese laulu sônadega ütlen, et: «Mis kuradi kohas ma elan?»», kirjutab telenägu Kati Toome. «Patukahetsuse palvemaja oleks ju mõistetavam äriidee olnud... Müüks indulgentsiaid ja raputaks endale ja koguduse liikmetele tuhka pähe...» leiab Marge. «Kes ei armasta loomi, ei armasta kedagi ja ei tohiks lapsi ammugi õpetada,» on kolmas resoluutne seisukoht. «Lastega ei peaks sellised töötama,» leiab Annegi.

Eesti tuntuim loomakaitsja Heiki Valner hinnangul on tore, et inimene on oma eluga edasi läinud. «Mida siis ühiskond tahaks, et ta teeks - piinaks koera või pooks ennast üles?,» küsib Valner. «Mina nii verejanuline pole ja mingu tal kooli avamisega kõik hästi. Ma teen oma suu siis lahti kui peaksid saabuma signaalid, et proua õpetab lastele taolisi teadmisi nagu, et koer on räpane loom või, et Issandale on loomapiinamine meelepärane,» annab loomakaitsja teada. Lisades: «Vat siis ma hakkan küll räuskama, aga seniks mingu nii temal kui kõigil teistel inimestel ikka hästi ja viige oma unistused ellu!».



Marge Arumäe koera Claudia võeti loomakaitsjate poolt toona ära ning ta elas uue perekonna juures kuni läinud aastani, mil 14 aastase looma elu otsa sai.