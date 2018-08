«Tundub, et Kuuuurija nimelist saadet sel sügisel minu poolt eetrisse ei lähe, kuna vandeadvokaat Maksim Greinoman on esitanud Kuuuurija kaubamärgi registreerimistaotluse Euroopa Liidu Patendiametis just telesaadete osas,» kirjutas Katrin Lust Facebookis.

Facebookis tekkis selles osas koha elav diskussioon, millest võttis osa ka endine Nexuse laulja Merlyn Uusküla. «No see on küll sobimatu pahatatlikkus advokatuuri liikme poolt. Ta võiks intervjuu kuhugi anda sel teemal - iseendale teeb ta häbi sellega igatahes hetkel. Ilmselt on ta teadlik, et see läheb suure kella külge, kuid pigem on küsimus, et miks seda vaja on? Ehk on tema taga veel keegi?» kirjutas Uusküla.