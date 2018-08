Jaak Joala lesk avaldas, miks laulja elu lõpus niivõrd kibestunud oli

«See oli ka üks väike okas tema hinges, et teda tõepoolest ei kutsutud sellele salvestusele. Ta küll reisis ka palju ringi, aga oleks kindlasti soovinud seal osaleda, sest Jaak oli tegelikult väga suur kodumaa austaja ja Eesti fänn,» kinnitas Maire Joala.

Etenduse nimi Kremli ööbik tuleb Jaak Joalale antud hüüdnimest, mille eestlased talle omistasid, kuna neile tundus, et Joala on liialt nõukogude-meelne.

Maire Joala sõnul mängis Jaagu elus suurt rolli just režiim. «Sel ajal käisid kõik asjad läbi tsensuuri, läbi komisjonide, läbi ettelaulmiste. Ma arvan, et enamikul praegustest inimestest pole õrna aimugi, kuidas see asi tegelikult käis,» lisas Maire.