Esimest korda Weekendi laval esinenud Norra DJ Kygo on kogu festivali üks oodatumaid esinejaid. Noor plaadikeerutaja, kes teinud koostööd mitmete nimekate superstaaridega, on oma repertuaariga tuttav nii eestlastele kui välisriikide külalistele. Festivali pealava ette tuhanded pidulised ligi tõmmanud Kygo haarav show õhtupimeduses on kindlasti kogu ürituse üks vaieldamatu tipphetk.