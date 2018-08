Rannas topless olnud soomlannale kutsuti politsei

Päevitajad teatasid sellest naisest vetelpäästjatele, kes nõudsid, et naine oma rinnad kinni kataks või rannast lahkuks, kuid naine ei teinud seda, teatab iltalehti.fi.

Hyvinkää linnavalitsuse esindaja Kiki Norrena kinnitas, et selline intsident leidis juuli lõpus aset.

«Vetelpäästjad palusid naisel paljad rinnad kinni katta, T-särk selga panna, kuna rannas oli palju lapsi. Ta keeldus särgi selga panemisest ja tal paluti rannast lahkuda. Vetelpäästjad selgitasid talle, et kui ta ei lahku, siis kutsuvad nad politsei,» sõnas linnavalitsuse esindaja.

Naine teatas temaga juhtunust Facebookis, kus ta sai palju vastukaja. Naise sõnul üritas ta vetelpäästjate ees olukorda lahendada sellega, et pani rindadele puulehed, kuid vetelpäästjad ütlesid, et see ei ole piisav.