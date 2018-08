Teismelise tüdruku sillalt alla lükanud naine ei kahetse enda tegu

16-aastane Jordan Holgerson murdis viis roiet, millest üks läbistas ka tema kopsu, kui ta eelmisel teisipäeval USA-s, Washingtoni osariigis Yacolti linnas 20-meetri kõrgusel asuvast sillast alla Lewisi jõkke lükati. Kuid ohvri lähedaste sõnul ei ole 18-aastasel Taylor Smithil ei kahju ning ta ei hooli sellest, mis Jordaniga juhtus, kirjutas Metro.

Sündmuspaik Moulton falls FOTO: Visit Vancouver

Internetti postitati õõvastav video, kuidas tüdruk silla serval seistes kõhklema lööb ja mitu korda valjuhäälselt väljendab, et ei soovi hüpata. Ühtäkki ilmuvad kaadrisse teise tütarlapse käed, mis Jordani ootamatult sillalt alla lükkavad.

Rääkides ajakirjandusega, sõnas perele lähedal olev inimene: «Taylor käib väljas edasi nagu midagi ei oleks juhtunud. Taylor ei ole Jordanit vaatamas käinud, et näha, kas temaga on kõik korras. Ta ei hooli sellest, mida tegi. Ta saatis Jordanile sõnumiga vabanduse, kuid keegi ei usu, et see oli siiras.»

Rääkides eelmisel nädalal haiglavoodist, sõnas Jordan: «Ma oleksin vabalt võinud surra. Ma arvan, et ma minestasin õhus olles. Kuid ma olin teadlik ja ärkvel, kui ma vette maandusin.»

Jordan lisas, et kohe kui ta vette kukkus, ujus keegi teda päästma. Ka Jordan ise lisab, et Taylor küll vabandus, aga sellest ei piisa.

Ashley Mahree, kes oli naine, kes intsidenti filmis ja selle internetti postitas, ütles, et lükkaja peaks vangi minema. Ta kirjutas YouTube'i laetud video kirjeldusse: «See paistab olevat peaaegu, et kriminaalne. See oleks võinud tema elu kaotusega lõppeda. Ma arvan, et see tüdruk (lükkaja) peaks kuidagi enda tegude eest vastutama.»

Veel ei ole teada, mis tüdrukust edasi saab

Eile kirjutati Austraalia meedias, et 18-aastane Taylor on politseiga uurimise asjus koostööd teinud. Clarki maakonna korrakaitsjad on valmis saanud kuritöö raportiga ning nad annavad selle edasi kohalikule prokurörile, kes otsustab, kas ja mis süüdistused lükkajale esitatakse.

Jordani õde Vanessa, kes usub, et tema sõber ei mõelnud oma teoga midagi halba, peaks aga kuidagi ikka karistada saama.

«Ma arvan, et ta tegi seda naljaga ning ei mõelnud, mis edasi võib juhtuda,» sõnas Vanessa. «Sa ei mängi 20-meetri kõrgusel lolli.»