Homunculus tähendab ladina keeles «väikest meest». Kokkuvõtvalt aga tähistab see termin olendit, kes on loodud inimsperma ja looma muna ristamisel. Uskumatuna tunduv eksperiment ja tulemus ei ole tegelikkuses aga sugugi üleloomulik ning vastupidiselt levinud arvamusele, et erinevat liiki elusolendeid ei ole võimalik omavahel ristata, kasutavad teadlased seda tehnikat mitmel eesmärgil. Nii uute rakkude kasvatamisel, et seda meditsiinis kasutada, või erinevate katsete ja eksperimentide tegemiseks.

Järelvalveta geenieksperimendid on mitmes riigis keelatud. Kuigi Korney loodud olendid on kui klipp õudusfilmist, on tulemus siiski põnev.

Kanalile postitatud videotes näitab ta lühikese videologi abil oma katsetusi, millest mitmed ebaõnnestusid ning olend suri juba enne koorumis, või õige pea peale sündi. Esimestes videotes seletas ta, et süstis väikese avavuse kaudu munasse spermat, sulges avavuse ning jättis selle 40 päevaks «hauduma».

Erinevad eksperimendid tõid erinevaid tulemusi. Üks homunculus sülitas peale sündi välja rohelist ainet, mida alkeemik nimetas «mürgiks» ning krõbedate vene keelsete vandesõnade saatel ta lihtsalt raamatuga laiaks lõi. Teine koorunud olend suutis kasvatada endale silma, mis välisele stimulatsioonile reageeris ning akvaariumisse asetatuna välist liikumist silmaga jälgida suutis.

Viimase ja kõige edukama eksperimendi käigus koorus torujas olend, kes kasvatas endale hambad, silma ning keeletaolise osa ning suutis eraldada umbes 20 voldi suurust elektriimpulssi. Akvaariumisse pandud kala suutis olend hiljem elektriimpulsi abil surmata. Alkeemikul õnnestus olendit esmakordselt toita tahke toiduga - toore lihaga. Alkeemiku jälgimiste põhjal võib järeldada, et olendil on algeline vereringe ja aju. Lisaks õnnestus kahe olendi ühte akvaariumisse panemisel jälgida nende sotsiaalset käitumist. Üllatuslikult ühinesid olendid ja muutusid üheks suureks.

Kahjuks pole alkeemik Korney oma kanalile juba üle kuue kuu midagi üles laadinud ning on teatatud, et mees sai südamerabanduse, mille tagajärjeljärel suri. Konspiratsiooniteoreetikud on veendunud, et kuldses keaskeas oleva mehe kõrvaldasid salajased võimuorganisatsioonid, sest «ta teadis liiga palju».