Tänane äge photoshoot... 😁 Aitäh @korjusjenni kutsumast 💋 ▫️ ▫️ ▫️ #secretproject #photoshoot #tanja #minusamsung #galaxys9

A post shared by ♊TANJA info@tanjamusic.com (@tanjamihhailova) on Aug 14, 2018 at 9:37am PDT