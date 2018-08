Elulõputreener aitab inimestel surmaks valmistuda: naine oli pärast abikaasa lahkumist suisa eufoorias

Doula on pere- ja sünnitoetaja, kogemuste ja teadmistega mitte-meditsiiniline professionaal, kes aitab ja toetab nii sünnitajat kui perekonda sünnituse ajal ja selle järgselt. Surma-doula ülesanded on põhimõtteliselt samasugused, ainult, et täiesti äärmuslikult teisel elujärgul.

Surma-doula aitab muuta lahkuja viimseid päevi nii õnnelikuks kui võimalik. Ta aitab surevatel klientidel ja nende perekondadel leppida surma praktiliste ja emotsionaalsete aspektidega, püüdes kogu olukorda demüstifitsieerida. Tööülesanded on laiahaardelised - kõik, mis pole meditsiiniline. Seega võib surmanõustaja leida end nii terapeudi, koristaja, nõustaja, sõbra või usaldusisiku rollist.

Suurbritannias elav Lizzie Neiville on üks Suurbritannias elavast 150st surma-doulast. Tema tunnihind on 20 naela (~23 eurot). Tema sõnul oli üks tema teenuseid kasutanud naine suisa eufooriline, kui abikaasa maisest elust lahkus, kirjutab The Sun.

Lizzie töötas pikka aega kohalikus haiglas vabatahtlikuna. Kaks aastat tagasi otsustas ta täita vajalikud paberid ja saada elukutseliseks ja sertifitseeritud surma-doulaks. Lizzie sõnul on iga tema klient erinev, kuid peamiseks ülesandeks on kliendilt juhtimise ja vastutuse enda peale võtmine.

«Tavaliselt on nad rõõmsad ja heatujulised. Kui neil on palju energiat, siis meil ei ole nimekirja asjadest, mis me kindlasti tegema peame. Pigem elame hetkes ja abistan klienti kõiges, mis ette võtame. Mõni teine soovib lihtsalt seltsi, või abi kodutöödes. See on praktiline, emotsionaalne ja vahel ka spirituaalne roll,» kirjeldab Lizzie.

Lowri Rylance'i abikaasal diagnoositi 2016. aastal lõppstaadiumis vähk ning Lizzie abi oli nende mõlema jaoks asendamatu.

«Richard kartis surma, kuid Lizzie suunamine aitas tal ilma hirmuta surra. Me mõlemad uskusime, et vestlus Lizziega oli põhjuseks, miks ta oli valmis lahti laskma,» sõnas Lowri BBC'le. «Selle päeva ülekaalukaim emotsioon oli eufooria.»