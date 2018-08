Mees pettis naist magava kallimaga samas voodis

Katie kohtus Jackiga ning omavaheline klapp oli sekundiga suurepärane. Esimesel kohtingul käisid nad kohvikus ning juba teisel kohtumisel palus Jack Katie kätt. «Ma arvasin, et ta teeb nalja, aga kui aru sain, et tal on tõsi taga, ütlesin «jah»,» sõnas Katie.

Paari sõbrad ja tuttavad olid üllatunud ja üritasid paari hoiatada - nad ju vaevu tundsid üksteist. Noor armastus on aga tormiline ning üliõnnelikud noored alustasid koos ühist elu. Kolme kuu pärast avastas naine, et on jäänud lapseootele. Mõlemad olid hirmul ja ärevil, kuid väga õnnelikud.

Nii raseduse ajal, kui peale lapse sündi oli Jack Katiele suurepärane kaaslane. Hoidis, hoolitses ja armastas nii oma naist kui last.

Peagi hakkas Jack rääkima oma töökaaslasest Pete'ist (nimi muudetud) ning õige pea mindi koos Pete'i naisega topeltkohtingule. Katie hakkas Pete'i naisega kohe suurepäraselt läbi saama. Ühiseid teemaseid oli palju ning õige pea said neist parimad sõbrannad.

Mõne aja möödudes märkas Katie, et Jack külastab Pete'i ja Ameliat ka siis kui meest ennast polnud kodus. Sellise ebatavalise külastuse kohta aru pärides, lükkas Jack kõik Katie muremõtted ümber, öeldes, et nad on vaid sõbrad ja tegemist on ju tema sõbra naisega.

Ühel õhtul tulie Amelia Katie'le külla ja oli täiesti endast väljas. Tema ja Pete olid läinud tülli ning naisel oli vaja südant puistata. Pärast paari pisara poetamist ja klaasi veini hakkas naisel parem ning otsustati minna ülemisele korrusele filmi vaatama.

Kõik kolm seadsid end mugavasti king size voodi peale filmi vaatama ning õige pea vallutas uni kõigi silmad. Kuna voodi oli piisavalt suur otsustati, et kõik kolm mahuvad mugavalt samas voodis magama. Amelia ühes servas ning Jack ja Katie teises.

Katie'l oli seljataga väsitav päev ning jäi kiiresti magama. Järsku ärkas ta imelike häälte peale ja teda tabas tõeline õudus: ta kuulis oma kihlatut ja parimat sõbrannat seksimas. «Olin alguses hirmust kange, ega teadnud mida teha,» kirjaldab ta. Siis aga hüppas ta järsku üles ja sama tegid ka teised. Jack oli täiesti paljas, Amelia veel pooleldi riides.

«Lubasin, et ma ei andesta neile kunagi,» ütles Katie. Hiljem kirjutas Amelia Katie'le, et andeks paluda ning tunnistas, et enne seda korda olid nad Jackiga ka varem paaril korral vahekorras olnud.

Juhtunust on möödunud mõned aastad ning Katie on leidnud enda ellu uue võrratu kaaslase. Jackiga ollakse lapse pärast heades suhetes ning Amelia elukäigust ei tea Katie midagi.