Ei tea, kas nutta või naerda: 28 inimeset, kes ei tea, kuidas naisekeha töötab

Väljaanne Buzzfeed pani kokku 28 inimesest koosneva nimekirja, kes jagasid internetis enda teadmiseid sellest, kuidas naise keha töötab. Või siis ei tööta.

1.

«Mitmel minu meessoost sõbral on eksiarvamus, et tupp on avaus kubemepiirkonnas, just seal, kus oleks peenis, kui tegu oleks mehega. Nad ei uskunud, et kliitor on olemas, nad arvasid, et see on lihtsalt suvaline auk. Tuleb välja, et paljud arvavad seda. Edasi, Ameerika tervishoiusüsteem!»

2.

«Mulle ütles üks tüdruk koolis, et kui nunnad annavad enda vande hakata katoliku nunnaks, siis nende menstruatsioonitsükkel peatub eluks ajaks, sest nad ei hakka kunagi lapsi saama.»

3.

«Mulle ütles üks tüüp Facebookis, et tükkis veri päevade ajal on tingitud halvast hügieenist.»

4.

«Üks mu endisest kallimatest ei teadnud, et tüdruku sisse ejakuleerimine tekitab rasedust. Ta arvas, et see toimib vaid siis kui seda väga tahta.»

5.

«Kui mu päevad hiljaks jäid, siis hakkasime mina ja mu poiss-sõber muretsema, sest me kasutasime kaitseks enamasti vaid kondoome. Ta ütles mulle, et ma järgmisel kuul enda päevad õigel ajal saaksin. Ta oli šokeeritud, kui ma ütlesin talle, et ma ei kontrolli, millal need algavad.»

Naise keha FOTO: Caro / Scanpix

6.

«Minult küsiti: «Kui sinu munajuhad asuvad su kaelas, siis see tähendab, et suuseksi ei tohiks anda, kui kondoomi ei kasutata, eks?» See oleks tõesti nii, AGA NEED EI ASU SU KAELAS.»

7.

«Ma rääkisin ühe tüdrukuga koolis ja ta arvatavasti uskus terve elu, et naine saab vaid ühe korra rasedaks jääda, ning sa pead siis ootama ja vaatama, kas sa saad ühe, kaks või rohkem lapsi. Ta arvas, et kui sa jääd rasedaks, siis on sinu kehas üks, kaks või rohkem seemneid ning nende järgi tehakse kindlaks, kui palju lapsi sa aastate jooksul saad.»

8.

«Kui ma olin 16, siis küsis minu sõber keemiaõpetajalt, kas ta võib tualetti kasutada. Õpetaja ütles pidevalt ei, kuni tüdruk ütles, et ta arvab, et tal on päevad ja ta peab tampooni sisse panema. Õpetaja ikka keeldus ja nõudis tüdrukult vastust, miks ta ei pannud tampooni enne tundi sisse, sest ta peaks olema juba piisavalt vana teadmaks, millal tal päevad algavad. Tema arvates hakkavad naiste päevad igal kuul samal päeval. Mind üllatab, et see tüüp õpetab teadust.»

9.

«Mul oli poiss-sõber, kes arvas, et pärast sünnitust jääbki naise tupp väljaveninuks. Nagu, see on terve elu beebisuurune.»

10.

«Mul oli poiss-sõber, kes küsis, kas tampooni sisse panemine on mõnus. Ta reaalselt arvas, et ma saan sellest orgasmi.»

11.