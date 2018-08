Kurbus kuubis! Kalvi-Kalle ja Helen Kõpp läksid lahku!

Helen kirjutas Õhtulehe blogis kui raske tal on, tuues välja Kalvi-Kalle püromaanlikud kalduvused.

Millal on Kalvi-Kalle vastuseta jäänud? Suur elumees vastas, et Helen tahab üksikema olla. «Kuna ta tahtis nii väga üksikema olla, las ta siis olla, aga ärgu vingugu kui raske on!» tõreleb Kalvi-Kalle ning lisab lõpetuseks, et võtaks uue naise, aga pole vana kuskile panna, vahendas Kroonika.