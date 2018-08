🌊Gone with the waves. 💦🌊 🔥Hot summer🔥 Thank you for this great shoot, @taavi.luhamaa 📷👌 Makeup: @gretemadissonmua . . . . #feelsgood #beach #shoot #beachgirl #hotsummer #splash #incredible #beachday #taaviluhamaa #silviailves #art #photography #20weekspregnant

A post shared by Silvia Ilves - cellist 🎻 (@silviailves) on Aug 11, 2018 at 3:16am PDT