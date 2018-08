McDonaldsi juhatajale peksa andnud poiste ema: mul on nende pärast piinlik

Kuid nüüd paistab, et poisid satuvad hoopis oma ema viha alla, kes sõnas, et ta on kurb ja tal on poegade käitumise pärast äärmiselt piinlik. Ta sõnas väljaandele MailOnline: «Ma tean, mis juhtus, ja see on vastuvõetamatu. Ma olen kurb ja mul on äärmiselt piinlik, et mu poisid seda tegid. Te võite kindlad olla, et me tegeleme selle intsidendiga, seniks võiksid meie ülejäänud perele suunatud vihased kommentaarid lõppeda.»