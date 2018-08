Noor jalgpallur jättis enne surma sõpradega Facebooki teel hüvasti

Väljaanne West Wales kirjutas, et Holder palus läbi Facebooki sõprade käest oma surma pärast vabandust. «Vabandust kõikidele, kellele ma haiget teen. Palun ärge mõelge, et ma olen isekas. Ma ei olnud just parim poeg ega sõber. Mul on kahju, näeme teiega hiljem. Tahaks sind juba uuesti näha, ema. Vabandust neile, kellele ma haiget teen. Nägemiseni, kutid,» kirjutas Holder.