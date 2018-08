Nancy (vasakul) ja Jüri Järv. FOTO: Youtube

Uurisin taas Trashilt, kaua säilib üldse 90ndate originaalkassett kuulatavana, kui ta on juba kasutatud. «Tihti oleneb see kassetis kasutatud lindi kvaliteedist,» selgitas ta. «Kaheksakümnendate lõpus ja üheksakümnendate alguses ning aastatel 1999-2002 kasutasid kohalikud kassetiväljastajad kasumit silmas pidades tihti ka ebakvaliteetsemat odavamat linti, mis võib tänasel hetkel kahjuks enam mitte perfektset heli pakkuda,» lisas Trash.

Selgus, et suurem osa linte aga mängib aastakümneid hiljem pea sama hästi, kui kilest välja võttes. «Füüsilised kahjustused on muidugi teine teema,» lisas kassetikollektsionäär.

Jätkan surfamist. Koit Toome duetikassett aastast 1998 nimega «Puudutus» maksab kohe ostes ka krõbedama hinna: 25 eurot. Vastupandamatul ümbrisel särab potiseonguga Koit Toome ja tema kõrval tühjal köögipingil punane roos. Alghind on vaid 15 eurot. Otsustan siiski järgmise kasseti jaoks natuke raha säästa. Kavatsen nimelt 1994 aasta 2QuickStardi kassetti õhtul ise ära osta, sest see on minu meelest tõeline pärl. Ümbrise kujundus on lummav. Teen pakkumise vähemalt ära, näis, kas mul veab. Aga küllap veab, sest armastus võidab alati.

Küsisin kogenud kolleksionäärilt ka, kes tema arvates tüüpiline see kassetifänn on. «Põhilise osa tänapäeva kassetikuulajatest moodustavad minu arust need üle kolmekümneaastased, kes ka noorena muusikat kassetidelt kuulasid ja on nüüd oma vanad lindid keldrist välja otsinud, ostes aeg-ajalt juurde uut muusikat või leides, et nende kunagi alustatud kollektsioon vajab täiendust,» arvas Trash. «Uusi kassetikuulajaid tuleb küll juurde, ostetakse makke ja helikandjaid, kuid pigem kipub see olevat siiski nn. vanade peerude mängumaa,» lisas kollektsionäär.

Soodsam on muidugi osta hulgi. Nagu 90ndatelgi kombeks oli. Meenus, et hiljuti müüdi tossukarbitäis 90ndate kulda Osta.ee oksjonil 53 euro eest maha. Selles karbis oli 40 tipp-topp seisukorras eesti hittkassetti. Seega eraldi võttes tuli maksta vaid tühine 1.33 eurot kasseti eest, aga 50 euro väljakäimine on siiski pisut suurem samm. Mina siiski selle ühe Nancy pärast sellest oksjonist osa ei võtnud. Natuke kahetsen ka. Ka legendaarse tantsubändi Caater kassette saab osta terve karbiga. Kaheksa kassetti saaks 79 euroga - tõeline fänni unistus. Ja muidugi pakkumisi on veel ja veel, aga ostjaid on vähe.

Caater esines klubis Panoraam FOTO: Tõnu Kruusimäe

Meenub veel, et 90ndatel kogusin hoolega USA poistebändi New Kids on the Block kleepekaid ega osanud unistadagi nende kassetist. Täna saaks ma NKOTB 1990. aasta kasseti Osta.ee st vaid 1 euroga, tegelikult postikuluga koos 4 euroga kätte. Selle kõrval tundub napilt Koit Toome kassetile kulutatud 15 eurot ka arvestatav summa.