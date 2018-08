Purjus mees peksis enda genitaalidega vastu ema ja tütre autot

Prokurör Rachael Dodsworth sõnas, et mees läks naiste juurde, kui nad olid kellatorni juures ning lõi mitmel korral enda genitaalidega vastu autoklaasi. Üks naistest kutsus meest räpaseks värdjaks ning viskas tema poole friikartuleid, et ta lõpetaks, ning käskis siis emal samamoodi teha, vahendas Metro .

Dodsworth lisas, et mees jätkas enda peenisega vehkimist ning püüdis läbi avatud akna autosse siseneda. Ema ja tütar, kes ei ole sellest linnast, sõnasid, et neile meeldis varem Redcari külastada, et seal kala ja kartuleid süüa, kuid pärast intsidenti nad seda enam teha ei taha.