Hollywoodi legend pidi enda kubemepiirkonda naise nime tätoveerima

Kelsey, kes tunnistas, et pettis oma kolmandat naist Camille'i enda praeguse naise Kayte'iga, abiellus neljandat korda 2011. aastal. Näitleja kohaselt oli tätoveering just Kayte idee, vahendas Fox News .

«Kui mul peaks kunagi tekkima tahtmine enda naist petta, siis kes iganes see inimene ka poleks, ta näeks, et see varustus on juba kellelgi poolt allkirjastatud,» selgitas Grammer.

63-aastane Kelsey avaldas hiljuti ET-le, et tema abielu Kayte'ga ei ole ideaalne ning ka neil on vahetevahel tülid.

«Mu naisel on selline komme, et ta ei lase inimesel kunagi ruumi siseneda ilma, et ka käsiks neil midagi teha,» naljatas Kelsey. «Igakord, kui keegi ruumi siseneb, mõtleb Kayte kohe välja, mida nad tegema peaksid. Ja see ajab mu lihtsalt hulluks. Ma küll püüan selgitada, et ma lihtsalt kõnnin siit mööda, kuid tema sõnab kohe vastu: «kas sa ei peaks mitte vett keema panema? Kas sa mitte ei tahtnud mulle tassi kohvi teha? Beebil on vaja mähkmeid vahetada,»» kirjeldas Kelsey Grammer oma kodust elu.