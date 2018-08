Mis nüüd juhtus? Kourtney Kardashian õe Kimi kohta: ta on õel inimene

«Ma arvan, et see algas 14. hooaja lõpus. Väga palju pingeid kerkisid siis esile,» sõnas 39-aastane väljaandele E! News. «Ma tundsin, et iga päev minu kallal noritakse ja mind kritiseeritakse ning ma ei suutnud seda enam taluda,» lisas ta.

Kuigi vaatajad peavad tõsielusaadet ise vaatama, et näha, milles täpsemalt asi, siis võib öelda, et tüli õdede vahel pole lahendatud, vahendas etonline.

«Kui aus olla, siis ma arvan, et see kestab veel edasi. Ma olen enda kallal kõvasti vaeva näinud ja kui ma seda jätkan, siis oskan ma ennast paremini väljendada. Ma arvan, et minevikus olen ma olnud piisavalt osav, et enda emotsioone vaos hoida. Ma arvan, et ma olen nüüd parem enda tunnete väljendmises,» sõnas Kourtney. «Seega jah, ma arvan, et tüli kestab edasi. Tuleb väga palju suhelda, et lasta asjadel minna tagasi selliseks, nagu need enne olid. See on kindlasti pikem protsess ja te näete seda hooaja jooksul,» lisas 39-aastane naine.

Kim Kardashian. FOTO: FGLOS / BG017/Bauergriffin.com/MEGA

Kui suhted Kimi ja Khloe'iga on hetkel kehvad, siis paistab, et vähemalt tema 22-aastane õde Kendall Jenner on Kourtney poolt.

«Me oleme nagu parimad sõbrad. Me oleme samal lainepikkusel. Meile meeldivad samad asjad, meile meeldib teha samu asju. Meil on toredad vestlused, meil on koos lõbus, meie vahel pole mingit draamat,» kinnitas Kourtney. «Kendall toetab mind sellel hooajal, küll te näete. Kui ma vaatasin mingeid väljavõtteid, siis ma näen, mida õed minu kohta räägivad. Mul polnud sellest õrna aimugi, sest mind ei olnud seal. Ma olin nagu: mida? Nad ütlevad seda minu kohta? Ja siis astub Kendall minu kaitseks välja,» seletas Kourtney.

Kendall Jenner. FOTO: Scanpix

Vaheklippidest on võimalik näha, kuidas Kourtney ja Kim lähevad teineteisega tülli, kui nad planeerivad puhkusekaardi tegemise jaoks fotosessiooni.

«Mul ei ole vaja, et Kourtney oleks nii kuradi tüütu, justkui tal oleks pulk perses, nagu ta juhiks seda kõike, aga ta ei tee seda,» rääkis Kim ühes klipis. «Ta on kõige ebaatraktiivsem, keda vaadata.»

Selle tüli järel kutsus Kourtney Kimi õelaks inimeseks.

Khloe Kardashian FOTO: Evan Agostini / AP

Fännidel on pärast selle klipi avaldamist olnud kahetised tunded. Ühed ütlevad, et Kimi käitumine on õdede suhtes normaalne, teised aga toetavad just Kourtneyt.

«Kim ei paista aru saavad, et Kourtneyle aitab sellest Kardashianite elustiilist,» kirjutas üks Twitteri kasutaja. «Ta on väsinud tööd rügamast selle nimel, et relaventsena püsida. Kourtney tahab vaid enda laste jaoks olemas olla.»